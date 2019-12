Hindistanda fabrikdə baş verən yanğında 43 nəfər ölüb

Hindistanın paytaxtı Dehlidə fabrikdə baş verən yanğında ölənlərin sayı 43 nəfərə çatıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ANI agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, yanğın fabrik binasının 55 kvadratmetrini əhatə edib.

Daha əvvəl yanğında 32 nəfərin həlak olduğu xəbər verilirdi.



***08:55

Hindistanın paytaxtı Dehlidə fabrikdə baş verən yanğında azı 32 nəfər ölüb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ANİ agentliyinə polisdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, paytaxtın Anac Mandi küçəsində baş verən yanğında 32 nəfər ölüb.

Qeyd olunub ki, hazırda yanğın söndürülüb, axtarış işləri aparılır.

Yanğının başvermə səbəbi bilinmir.



