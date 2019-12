Mançester derbisində 3 qol - VİDEOİCMAL

İngiltərə Premyer Liqasında 16-cı turun görüşləri keçirilir.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, "Mançester Siti" evdə "Mançester Yunayted"ə 1:2 hesabı ilə uduzub.



"Mançester Siti" - "Mançester Yunayted" - 1:2

Qollar: Markus Reşford, 23 -pen. (0:1), Antoni Marsial, 29 (0:2), Nikolas Otamendi, 85 (1:2)



Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 46 xalla "Liverpul" başçılıq edir. "Lester Siti" 35 xalla 2-ci, "Mançester Siti" 32 xalla 3-cü, "Çelsi" 29 xalla 4-cü, "Mançester Yunayted" 24 xalla 5-cidir.

