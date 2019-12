Odessada kollecdə baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Odessa vilayəti polisinin yaydığı məlumata görə, yanğın zamanı 30-a yaxın insan xəsarət alıb, 8 nəfərin taleyi naməlum olaraq qalır. Hazırda kollecdə itkin düşənlərin axtarışları aparılır.



Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski baş vermiş faciə ilə əlaqədar dekabrın 8-də ölkə üzrə matəm elan edilməsi haqqqında sərəncam imzalayıb.

