Bakıya gələn ərəb turistlərindən birinin hərəkəti yerli sakinlər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, o, günorta saatlarında, təbii ehtiyacını "Prado” markalı avtomobilin arxa hissəsinə ödəyib.

Ətrafdakı insanlar onun bu hərəkətini qınayıblar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

