Hindistanda ötən il lotereyadan 842 min dollar qazanan Ratnakaran Pillai torpaq sahəsi almaq qərarına gəlib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, həmin sahədə qazıntı aparan zaman o, qızıl sikkələrlə dolu qazan tapıb.

Hindistanlı 2500 sikkəni səlahiyyətli şəxslərə verib.

Mütəxəssislər ən az 100 illik tarixi olan sikkələri araşdırmağa başlayıblar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.