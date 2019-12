Bərzanidən Bağdada mesaj: Cəzalandırılsın...

Bağdadda nümayişçilərə yönəlik hücumları təşkil edənlər cəzalandırılmalıdır.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri İraq Kürd Regional Muxtariyyətinin rəhbəri Nəçirvan Bərzani deyib.

"Etirazçılara qarşı şiddətli hücuma əl atanlara heç bir bəraət qazandırmaq mümkün deyil. Hücumu edən kim olursa olsun, saxlanılmalı və cəzalandırılmalıdır", - Bərzani vurğulayıb.

Qeyd edək ki, ötən gecə İraqın paytaxtı Bağdadda naməlum şəxslər tərəfindən nümayişçilərə atəş açılmışdı. İraq Prezidenti isə hadisənin silahlı şəbəkə tərəfindən törədilmiş ola biləcəyini söyləmişdi.

Son məlumata görə, olay nəticəsində ölənlərin sayı 25 nəfərə çatıb.

