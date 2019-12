Dünyaca məşhur müğənni Cennifer Lopez nişanlısı Aleks Roqriqezlə birlikdə həftəsonu gəzintisinə çıxıb.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük birlikdə əyləncəli vaxt keçirib. Onların bir-birlərinə sevgi dolu baxışları nəzərlərdən yayınmayıb. Ətrafdakı insanlara məhəl qoymadan öpüşən cütlük kameralara maralı pozlar veriblər.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə 50 yaşlı CeyLo yenidən ana olmaq istdiyini etiraf etmişdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.