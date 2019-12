Amerikanın 44-cü prezidenti Barak Obama və ailəsi kirayə qaldıqları evi satın alıblar.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, 11,75 milyon dollar dəyərində olan evin yeddi yataq otağı, səkkiz vanna otağı və okean mənzərəsi var.

Malikanə 2001-ci ildə inşa edilib.

Qeyd edək ki, Obama ailəsinin Çikaqo və Vaşinqtonda da evləri var.

Milli.Az

