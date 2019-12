Məşhur amerikalı müğənni Castin Biberin maraqlı görüntüləri yayılıb.

Milli.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı ulduz həyat yoldaşı ilə Los Ancelesin Baverly Hills məhəlləsində görüntülənib. Gənc ər-arvadın gecə paltarında küçələrdə dolaşması marağa səbəb olub.

Qeyd edək ki, Castin Biber vaxtaşırı olaraq qeyri-adi seçimləri ilə diqqəti üzərinə cəlb edir.

Gecə paltarında görüntülənən müğənninin fotolarını təqdim edirik.

Milli.Az

