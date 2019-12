Dünyaca məşhur model Kendal Cenner Mayami sahillərində istirahət edir.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, qırmızı bikinisi ilə günəşlənən model vaxtının çox hissəsini kitab oxumaqla keçirib. Yaxtada dostlarıyla da əylənməyi unutmayan Cenner obyektivlərə bir-birindən maraqlı pozlar verərək yenidən müzakirə obyekti olub.

Milli.Az

