Ötən ay Londona gedən aktyor Kıvanç Tatlıtuğ yeni reklama çəkiləcək.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçiyə məşhur geyim markasından təklif gəlib. O, 2 milyon dollarlıq müqaviləyə imza atıb.

Milli.Az

