İtkin düşən Nərminin atası: "Qızımı qardaşım oğurlamayıb"

Bir müddətdir Tovuz rayonun Dondan Quşçu kəndində itgin düşən və bu gün də axtarışları davam etdirilən Nərmin Quliyevanın atası Əşrəf Quliyev danışıb.

Milli.Az bildirir ki, Əşrəf Quliyev Baku.ws-ə açıqlamasında deyib ki, bəzi kanallarda guya onun qızının qardaşı və qardaşı oğlu tərəfindən oğurlanığı kimi cəfəng fikirlər səslənib.

"Bu tip xəbərlər həqiqətə uyğun deyil. Müəyyən kanallarda qızımın yoxa çıxmasında qardaşım Lətif Quliyev və onun oğlu Ayxan Quliyevin əlinin olması ilə bağlı iddialar əsassızdır.

Məhz bu əsassız iddialardan sonra onları polis çağırdı və onlar polisdə izahat vermək məcburiyyətində qaldı. Onu demək istəyirəm ki, bu işdə qardaşımı və qardaşım oğlunu kimsə günahlandırmasın".

Qeyd edək ki, hadisə noyabrın 21, saat 14 radələrində baş verib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.