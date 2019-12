Bu gün səhər saatlarında Yunanıstanda zəlzələ olub.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, yerli vaxtla saat 06.42 radələrində Yunanıstanın Rethymnon bölgəsində 4,3 maqnituldalı zəlzələ baş verib.

Dağıntı və tələfat barədə məlumat daxil olmayıb.

Milli.Az

