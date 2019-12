İranda hərbçi 3 polisi güllələyib.

Publika.az xəbər verir ki, polislər hadisə nəticəsində ölüb.

Yerli teleradio şirkət olan "IRIB"in məlumatına görə, insident İranın cənubunda yerləşən Bender-Lenq liman şəhərində qeydə alınıb.

Atəş açan şəxs saxlanılıb, hadisənin səbəbi araşdırılır.

