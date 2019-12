"Qalatasaray"ın futbolçusu Ömer Bayramın Eda Gökçen Kaya adlı qadına yazdığı mesajlar yayımlanıb.

Milli.Az Fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, Eda Gökçen Kaya onun mesajlarını "İnstagram" hesabında paylaşlıb. 28 yaşlı futbolçu bununla bağlı açıqlama verməyib.

Milli.Az

