Məşhur həkim depressiyadan əziyyət çəkənlərə XƏBƏRDARLIQ etdi - BUNU ETSƏNİZ...

Həkimlər depressiyadan müalicə alanlara xəbərdarlıq edib.

Publika.az xəbər verir ki, rusiyalı dietoloq Mixail Qinzburqun fikrincə, pis əhval-ruhiyyəni aradan qaldırmaq üçün tətbiq edilən metodlar yanlış nəticə verə bilər:

"Rusiyanın əksər hissəsi şimal enliyində yerləşdiyindən, günəş işığı az olur və D vitamini çatışmazlığı yaranır. Bu isə mənfi düşüncələrə yol açır. D vitamini çatışmazlığı bizdə asanlıqla depressiya yaradır. Narahatlıq yüksək səviyyəyə çataraq əsəbilik yaradır. Səbəb isə bizə naməlum qalır. Gün ərzində 450 beynəlхalq vahid və ya 10 mkq D vitamini qəbul etmək şərtdir. Həftədə 3 dəfə dəniz balığı qəbulu da vitamin çatışmazlığını azalda bilər".

