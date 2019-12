Azərbaycanlı model dünyanın ən yaraşıqlı kişisi seçildi - FOTO

Dekabrın 7-də Türkiyənin İstanbul şəhərində “Best Model of The World – 2019” beynəlxalq gözəllik müsabiqəsinin finalı baş tutub.

Yarışmada azərbaycanlı model Nuru Əhmədov qalib gəlib.

40 ölkənin qatıldığı müsabiqədə ikinci yeri Belçika, üçüncü yeri isə Türkiyə təmsilçiləri qazanıb.

Xatırladaq ki, Azərbaycana sonuncu dəfə bu qalibiyyəti 12 il əvvəl model Rüstəm Cəbrayılov gətirmişdi. O, 2007-ci ildə İstanbulda keçirilən “Best Model of The World" beynəlxalq gözəllik müsabiqəsinin qalibi olmuşdu. (qafqazinfo)

