Bu gün Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, "Sədərək" Ticarət Mərkəzi ərazisində sərnişin avtobusu və minik avtomobili toqquşub.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Xırdalan-"Binə" Ticarət Mərkəzi istiqamətdə hərəkət edən 596 saylı, "01 BS 245" dövlət nömrə nişanlı avtobusla "90 NK 538" dövlət nömrə nişanlı "Mercedes" markalı avtomobil toqquşub.

Qəza nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb, onlardan birinin durumu ağırdır. Qəzada xəsarət alan şəxslər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.