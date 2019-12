Qazax rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası qeydə alınıb.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, Daş Salahlı kənd marşrut xətti üzrə işləyən mikroavtobusla "VAZ" markalı minik avtomobili toqquşub.

Qəza nəticəsində "VAZ"-ın sürücü, 1967-ci il təvəllüdlü Lətif Dünyamalıyev xəsarət alıb. O, Qazax rayon Müalicə və Diaqnostika Mərkəzinə çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



