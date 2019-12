Nüvə silahı bazasını zərərsizləşdirmək üçün İranı bombalamağa hazırıq.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin Xarici İşlər naziri İsrail Katz "Corriere della Sera" qəzetinə müsahibəsində deyib.

"Bəli, İranı bombalamaq seçimlər arasındadır. İrana nüvə silahı yaraqtmasına və bunu əldə etməsinə icazə verməyəcəyik. Bunu dayandırmağın yolu hərbi əməliyyatdır, biz də bunu edəcəyik".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.