Məşhur cütlük xəstəxanadan çıxarkən görüntüləndi - FOTO

İkinci övlad həyəcanı yaşayan türkiyəli cütlük Bergüzar Korel və Halit Ergenç Nişantaşındakı xəstəxanalardan birindən çıxarkən kameralara tuş gəlib.

Milli.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük doğulacaq övladları üçün 150 min lirəlik (441 min 94 manat) otaq hazırlatmaları ilə bağlı yayılan xəbərlərə nöqtə qoyub:

"Həyəcanla, həvəslə doğuşu gözləyirik. Oğlumuzu sağlam şəkildə qucağımıza almaq istəyirik. Əlinin otağı durur, ikinci oğlumuz da qardaşının otağında qalacaq", - Ergenç bildirib.

