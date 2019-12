Məşhur müğənni həmkarı haqqında: "Artıq gənc qız deyil"

Rusiyalı müğənni Nikolay Baskov Sofiya Rotarunun Rusiya səhnəsində çıxışı ilə bağlı açıqlama verib.

Publika.az xəbər verir ki, müğənni "Super nəşri"nə açıqlamasında Rotarunun situasiyanın girovuna çevrildiyini deyib:

"Əgər keçmişə hörmətlə yanaşmasaq, bizim nəslin gələcəyi də olmayacaq. Sofiya Mixaylovna artıq gənc qız deyil. Başa düşürsünüz, o, bu vəziyyəti necə qəbul etdi? Mən ona zəng edəndə vəziyyəti çox pis idi".

"Qeyd edək ki, Sofiya Rotarunun "İlin mahnısı-2019"da iştirak məsələsi geniş müzakirələrə yol açmışdı. Ötən il müğənni Ukraynadakı hərbi vəziyyətə görə festivalda iştirak etməkdən imtina etmişdi. Bu il isə Rotaru Rusiyaya konsert vermək üçün qayıdıb.

Federasiya Şurası onun çıxışlarına dırnaqarası yanaşsa da, həmkarları müğənninin səhnəyə qayıdışını sevinclə qarşılayıb.

