SON DƏQİQƏ: Hamı Avropaya axışır - Biletlər satıldı

Turizm agentliyi rusiyalıların Yeni İli hansı Avropa ölkələrində keçirəcəkləri barədə sorğu keçirib.

Publika.az xəbər verir ki, "OneTwoTrip" agentliyinin keçirdiyi sorğuda 1,5 min turist iştirak edib.

Məlum olub ki, onlardan 31,4%-i dekabrın sonunda Avropa ölkələrindəki Yeni İl yarmarkalarına baş çəkməyə hazırlaşır.

Biletlərin əksəriyyəti isə 20-23 dekabrda gediş, 26-30 dekabrda isə Rusiyaya qayıdışla bağlı alınıb. Turistlərin gedəcəyi əsas şəhərlər Praqa, Münhen və Vyanadır.

Ən çox gediləcək şəhərlərin ilk beşliyində Berlin və Milan da var.

