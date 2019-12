Xəttiniz xarakterinizdən xəbər verir

Əl yazınızın yönü və şəkli xarakterinizdən xəbər verir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 2 min il öncə çinlilər tərəfindən yaradılan grafalogiya adlanan əl yazısı elmi bu gündə də işə qəbul zamanı, eləcə də xarakter analizlərində istifadə edilir.

Sağa meylli yazanlar

Xətti sağ tərəfə meyilli olanlar sosial bacarıqlı insanlardır. Bu tip insanlar hadisələrə nəzarət etməyə çalışır, ticarət bacarıqları yüksək səviyyədədir. Əgər xətt daha çox sağa meyillidirsə, həmin insanlar duyğularının əsiridirlər.

Sola meyilli yazanlar

Əl yazısı sola meyilli olanlar, xırdaçı, hər bir amilə fikir verən insanlardır. Onlar əmrə tabe olmağı sevmirlər.

Xətti kiçik olanlar

Onunla eyni fikirdə olmayan insanlara qarşı çox sərt davranırlar. Zehni əməklə məşğul olmağı sevirlər.

Xətti böyük olanlar

Özgüvəni yüksək insanlardır. Hərflərin üst hissəsinin uzun olması isə xəyalpərəst olmalarından xəbər verir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.