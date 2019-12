Qocalığa hazırlaşmağın 3 qaydası açıqlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, "Herontologiya" elmi-tədqiqat mərkəzinin direktoru Kiril Proşaev qocalığa hazırlığın üsullarından danışıb.

Herontoloq yaşlı insanlar üçün əsas qaydaların balanslı fiziki fəaliyyət, bol meyvə-tərəvəzlə bəslənmə, habelə mütəmadi tibbi müayinələrdən keçmək olduğunu deyib:

"İlk növbədə sağlamlıq barədə düşünmək lazımdır, çünki fəaliyyətimizin əsasını təşkil edir".

