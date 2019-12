Bakı. Trend:

Rusiyanın Orenburq vilayətində iki avtomobil toqquşub.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, Orenburq-Ağbulaq avtomobil yolunda baş verən qəza nəticəsində 4 nəfər həlak olub.

Bildirilir ki, toqquşmadan sonra avtomobillər alışıb. Hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları işləyir.

