Jirinovski Rusiya tarixinin ən dəhşətli cinayətindən danışdı: "Hakimiyyəti işğal etdilər"

Rusiya Liberal-Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovski Boris Yeltsinin əməllərini tənqid edib.

Publika.az xəbər verir ki, Jirinovski, "Belovejsk" müqaviləsini Rusiya tarixinin ən dəhşətli cinayəti adlandırıb.

Siyasətçi bu barədə Teleqramda yazıb:

"Rusiya, Belarus və Ukrayna rəhbərləri - Boris Yeltsin, Leonid Kravçuk və Stanislav Şuşkeviç SSRİ-nin ləğv olunduğunu elan etmək səlahiyyətinə malik deyildi. Bunun üçün nə mənəvi, nə də iqtisadi əsas var idi. Bəşər tarixində çoxsaylı hərbi və dövlət çevrilişləri olub, lakin heç kim heç vaxt ölkəni dağıtmayıb. 1991-ci il hadisələri hakimiyyətin işğalı idi, şiddətə, çox sayda qurban və dağıntıya səbəb oldu".

