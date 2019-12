Böyük Britaniyanın baş naziri özünün ən pis hərəkətindən danışıb

Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Conson özünün ən pis hərəkətindən danışıb.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə o, “Sky News”un efirindəki müsahibəsində etiraf edib.

"Ola bilər, velosipeddə gedəndə səki üzrə getməni qadağan edən qanuna riayət etmirdim, artıq öyrəşmişdim", - deyə baş nazir etiraf edib.

Boris Conson bəzən yol hərəkəti qaydalarını pozduğunu etiraf edib. Baş nazirin sözlərinə görə, o özü belə, bu cür davranışı bəyənmir.

"Amma mən bəzən sadəcə səkiyə çıxıram", - deyə o əlavə edib.



Qeyd edək ki, Boris Conson Britaniyanın xarici işlər naziri vəzifəsində çalışarkən işə velosipeddə gəlirdi. O, habelə nazirlikdən də evinə velosipeddə qayıdırdı. Lakin 2016-cı ildə polis siyasətçinin terrorçuların hədəfi ola biləcəyini nəzərə alaraq bunu ona qadağan edib.



