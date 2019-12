Amerikalı aktyor Ron Libman 82 yaşında dünyasını dəyişib.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən bildirir ki, aktyor pnevmoniya xəstəliyindən vəfat edib.

Qeyd edək ki, Libman 1979-cu ildə "Kez" serialındakı roluna görə "Emmi"yə, 1993-cü ildə "Mələklər Amerikada" tamaşasındakı roluna görə isə "Toni" mükafatına layiq görülüb. O, "Dostlar" serialındakı doktor Leonard Qrin obrazı ilə məşhurluq qazanıb.

