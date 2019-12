Ötən sutka ərzində xarici ölkələr ərazisindən Suriyaya 1024 qaçqın qayıdıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Livandan "Ceydet-Yabus" və "Tel-Kalah" buraxılış məntəqələrindən 305 qaçqın (92 qadın, 155 uşaq), İordaniyadan "Nəsib" buraxılış məntəqəsindən 719 qaçqın (216 qadın, 367 uşaq) öz ölkəsinə qayıdıb.

Ölkə daxilində daimi yaşayış yerlərinə sutka ərzində 1 Suriya vətəndaşı qayıdıb.

Milli.Az

