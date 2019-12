Türkiyənin "Mucize Doktor" serialının Açelyası yataq pozası ilə sosial mediada gündəmə gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, Hayal Köseoğlu İnstaqram hesabında paylaşdığı fotolarla diqqət çəkib.

İzləyicilər onun paylaşımlarına ''Gözlərin gözəlliyinə bax, sarışın güzəl, çox gözəlsən Açi, Madonna kimi qadın" şərhlərini yazıb.

