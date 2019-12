Oman sultanı Kabus bin-Səid Belçikada tibbi müayinədən keçir.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə ölkə XİN-i məlumat yayıb.

Sultanın Luven şəhərinin ən bahalı hotelindəki 40 lüks otağın hamısını sifariş etdiyi deyilir. 79 yaşlı Kabus bin-Səid orada yanvarın sonuna kimi qalacaq.

Sultan, Omanın ilk və yeganə rəhbəridir. O, 23 iyul 1970-ci ildə hakimiyyətə gəlib.

