Təsdiqləndi: Saç boyası xərçəng yaradır

Saç boyaları xərçəng yaradır?

Bu sual dünyada milyonlarla qadını maraqlandıran əsas sağlıq məsələlərindən biri idi. Aparılan bir araşdırma zamanı məlum olub ki, həqiqətən də müntəzəm boyamalar xərçəng yaradır.

Xüsusiilə süd vəzi xərçəngi riskini artırır.

ABŞ Milli Sağlamlıq İnstitutlarının onminlərlə qadın üzərində apardığı və nəticələrini "İnternəşnl Jurnal of Kanser" jurnalında yayımladığı araşdırma boyalar, kimyəvi müdaxilələrin bu riski 9 faiz artırdığı qeyd edilib. Bundan başqa kimyəvi məhsullarla saç düzləşdiriçiləri süd vəzi xərçəngi riskini 30 faizə kimi artırır.

Bu arada mütəxəssislər qalıcı olmayan boyalarla şişlər arasında hər hansı əlaqənin olub-olmadığını açıqlamayıblar.

