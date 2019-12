Moda kolleksiyalarına maraq ildən-ilə daha da artır. Dünyaca tanınmış modelyerlər hər il fəsilə uyğun maraqlı kolleksiyalarını təqdim edir.

Milli.Az lent.az-a istinadən tanınmış modelyerlərin qarderoblarından olan bəzi geyimləri təqdim edir:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.