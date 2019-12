Naməlum təyyarələr İranın hərbi düşərgəsinə hava zərbələri endirib

Bakı. Trend:

Suriyanın şimal-şərqində yerləşən İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi düşərgəsinə naməlum təyyarələr tərəfindən hava zərbələri endirilib.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, hava zərbələri nəticəsində azı 5 hərbçi həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb.

Bildirilir ki, zərbələr İsrail Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən endirilmiş ola bilər.

İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bu məlumatı hələki şərh etməyib.

