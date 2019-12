Dünən La Liqanın 15-ci turunda “Barselona”nın “Malyarko”ya qalib gəldiyi matçda (5:2) Lionel Messi üç qol vurub.

Publika.az xəbər verir ki, bu, 35 yaşlı argentinalı hücumçunun İspaniya liqasında ümumən 35-ci het-triki olub. Bununla da Messi Kriştiano Ronaldonun rekordunu qıra bilib.

Ötən yay “Real”ı tərk edərək İtaliya A seriya təmsilçisi “Yuventus”a keçən portuqaliyalı futbolçu La Liqada 34 dəfə het-trik edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.