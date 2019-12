Kollecdə yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 10-a çatdı

Ukraynanın Odesa şəhərində yerləşən İqtisadiyyat Kollecinin binasında baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 10 nəfərə çatıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu gün səhər saatlarında dağıntıların altından daha iki nəfərin meyiti tapılıb.

Bildirilir ki, yanğında həmçinin 30 nəfər xəsarət alıb, onlardan 9-u hələdə xəstəxanada qalır.

Qeyd edək ki, Odesa şəhərində yerləşən İqtisadiyyat Kollecinin binasında yanğın dekabrın 5-i baş verib. Ölkə prezidenti Vladimir Zelenski dekabrın 8-ni milli matəm günü elan edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.