Məşhur amerikalı aktyor Ron Libman 82 yaşında vəfat edib.

Teleqraf.com xəbər verir ki, aktyor pnevmoniya xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

Tanınmış aktrisa Salli Fild həmkarının ölümü haqda Tvitter hesabında "Karyeramın ən xoş anlarının bir çoxunda Ron Libman vardı. Çempionum olduğun üçün təşəkkürlər Ron. Hüzur içində yat, dostum" qeydini paylaşıb.

Qeyd edək ki, bir çox ekran işində yer alan Libman “Dostlar” serialındakı doktor Leonard Qrin obrazı ilə məşhurluq qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.