Türkiyəli aktrisa Burcu Özberkin cəsur "İnstagram" paylaşımları izləyiciləri arasında fikir ayrılığına səbəb olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Özberk son paylaşımında sinə və göbək dekoltesi ilə diqqət çəkib.

Özberkin bikinili və dekolteli pozalarına onu dəstəkləyənlə yanaşı, tənqid, hətta təhqir edən şərhlər də yazılır.

İzləyicilər paylaşıma "Bir insan özünü bu qədər ucuz tutardı", "Pulu gördün, sən də pozuldun", "Mən səni əxlaqlı bilirdim" kimi şərhlər yazıblar.

