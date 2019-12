Tramp Kim Çen Ina nüvəsizləşmə haqqında vədini xatırladıb

ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Şimali Koreya lideri Kim Çen Inın düşmənçilik niyyətlərinə inanmır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə o, özünün "Twitter"dəki səhifəsində yazıb.

Ağ Ev rəhbəri KXDR liderini nüvə silahından qurtulmağa çağırıb.



"Kim Çen In çox ağıllıdır və onun itirməyə nəyi isə var, əgər o,düşmən obrazı ilə hərəkət etsə, ümumiyyətləhər şeyi itirəcək. O, mənimlə nüvəsizləşmə haqqında razılaşmanı imzalayıb. O, ABŞ prezidentiilə münasibətləri sıfıra endirmək və ya noyabrda prezident seçkilərinə qarışmaq istəmir", - deyə Tramp “Twitter”də yazıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.