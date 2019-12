Litvada yüngül mühərrikli idman təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin milli radiosu məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə Kaunas rayonunda baş verib. Təyyarə evin həyətinə düşüb. Qəza zamanı 2 nəfər həlak olub.

Hadisə zamanı sakinlər arasında xəsarət alan olmayıb.

Qeyd edilir ki, həlak olanlar 30 və 65 yaşlı yaşlarında iki nəfərdir. İlkin informasiyaya əsasən, həlak olanlardan biri - təcrübəli pilot Viktoras Ramonasdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.