ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, demokratlar impiçmentin araşdırmanın gedişi impiçmentin qaydalarını dəyişdirirlər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri özünün “Twitter”dəki səhifəsində yazıb.



