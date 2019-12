Uşaqlarda qida borusunun şişi

Qida borusunun şişi uşaqların hər yaş dövründə rast gəlinir.Xəstəlik qızlara nisbətən oğlanlarda daha çox rast gəlinir.Qida borusunun xoşxassəli xərçəngi bədxassəli xərçəngə nisbətən daha yavaş templə böyüyür və xəstəyə az narahatçılıq verir.Xərçəng toxuması morfologiyasına görə aşağıdakı epitel toxumasından ibarət olur:

- kista

- papiloma

- adenomatoz polip

Xərçəngin bəzi növləri isə qeyri-epitel toxumadan ibarət olur.Bunlara qida borusu xərçənginin aşağıdakı növləri aiddir:

- leyomioma

- fibroma

- miomaA

- nevroma

- qemanqioma və s.

Qida borusunun xoşxassəli şiş xəstədə bəzi simptomlarla özünü göstərir.Bu zaman xəstələrdə disfaqiya,döşlərdə ağrı,kürəkdə ağrı,

kürək altında ağrı baş verir.Ağrılar əsasən qida qəbulundan sonra baş verir.Qida qəbulundan sonra xəstələrdə qanaxma,hıçqırma,qusma,qıcqırma,ağızdan su axması,iştahanın itməsi kimi əlamətlər özünü göstərir.Qanaxmalar səbəbindən xəstələdə anemiya baş verir.

Qida borusunun xərçəng xəstəliyi öskürmə,boğulma,aritmiya,sianoz əlamətləri ilə xəstəni narahat edir.Qida borusunun bədxassəli şişi qida borusunun yuxarı və aşağı hissələrinə və limfa düyünlərinə metastaz verir.Bu zaman xəstələrdə ürəkdöyünmələr artır,xəstənin səsi dəyişilir.Qida borusu xərçənginin xəstədə əmələ gətirdiyi ümumi əlamətlər digər xərçəng xəstəliklərində olduğu kimidir.

Xəstəliyə diaqnozun qoyulmasında rentgenoqrafiyanın,endoskopiyanın,histaloji müayinələrin rolu böyükdür.

Xəstəliyin müalicəsi xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir.Xəstənin qidalanması üçün onun mədəsinə trubka qoyulur,şişin ölçülərinin kiçilməsi istiqamətində işlər görülür,şüa terapeyası tətbiq olunur.

Milli.Az

