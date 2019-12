Yerevanda gənclər arasında kütləvi dava olub.

Publika.az xəbər verir ki, kütləvi davada 15-18 yaşlı bir neçə gənc iştirak edib. Dava zamanı 1 nəfər bıçaq xəsarəti alıb.

Polis bir neçə nəfəri saxlayıb.

