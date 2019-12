Paytaxtın Heydər Əliyev prospektində, aeroport yolunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib.



İlkin məlumata görə, "Baku Expo Center"in qarşısında yük maşını aşıb. Qəza səbəbindən hazırda avtomagistralda sıxlıq müşahidə edilir.



