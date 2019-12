Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 14-cü tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son matçında "Neftçi" klubu "Sabah"ın qonağı olub. Görüş "ağ-qaralar"ın 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bununla da mövsümün ilk yarısı başa çatıb, komandalar qış fasiləsinə yollanıblar.



Qeyd edək ki, hazırda 31 xalı olan "Qarabağ" turnir cədvəlində liderdir. "Neftçi" 25 xalla ikinci, "Keşlə" isə 23 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.