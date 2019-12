OPEC-dən bir nümayəndə, OPEC və qrup ilə birlikdə hərəkət edən müttəfiqlərinin istehsal hədəfini əlavə gündəlik 500 min barel azaltma mövzusunda razılaşdığını bildirib.

Milli.Az marja.az-a istinadən bildirir ki, bu miqdar, təklif artıqlığını azaltmaqdan çox simvolik əhəmiyyət daşıyır.

Milli.Az

