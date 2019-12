Günün ulduz falı - 9 DEKABR

Qoç - iş ortaqları ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etmək olar: uzun zaman dil tapa bilmədiyiniz insanlarla ortaq məxrəcə gələ bilərsiniz. Xırdalıqlar ikinci plana keçir, doğrudan da, vacib olan işlərə diqqət yönəltmək lazımdır.

Səyahətə hazırlaşmaq olar, yol üçün gərəkli əşyaları almaq lazımdır. İri alış-veriş etmək olar, bütün ailəyə xidmət edəcək əşyalara üstünlük verin.

Buğa - eyhamlardan qaçın, fikrinizi açıq-aşkar deyin, üstüörtülü danışığınızı anlamaya bilərlər. Planlaşdırılmamış səfərlər yeni tanışlar tapmağa imkan yaradacaq.

Fiziki iş və idmanla məşğul olmaq üçün münasib gündür. Sağlamlaşdırıcı prosedurlar faydalı və səmərəlidir. Əvvəlcədən qurulmuş planlara riayət etmək məsləhətdir.

Əkizlər - sözü insanların üzünə çırpırsınız və bu, çoxlarının xoşuna gəlmir. Ancaq fikirlərinizi açıq-aşkar söyləməyiniz tərəfdaşlarınızla ümumi dil tapmağa, həmçinin xoşunuza gələn insanların rəğbətini qazanmağa imkan verir. Biznesdə təşəbbüs göstərin, intuisiyanız darda qoymayacaq.

İşgüzar və enerjilisiniz. Dostlarınız və yaxınlarınız sizə çatdırmırlar və bu, paxıllıq əvəzinə zarafat üçün bir bəhanəyə çevrilir. Köhnə tanışlarınızdan gözlənilməz təklif ala bilərsiniz. Bəzi Əkizlər öz hobbilərini gəlir mənbəyinə çevirəcəklər.

Xərçəng - tamamilə maraq dairənizdən kənar işlərə vaxt sərf edirsinizsə, nailiyyət qazanacağınıza ümid etməyin: nəticələr həddən artıq zəif və sönük olacaq.

Həmfikirlərlə ünsiyyət üçün yaxşı gündür. Dostlar və qohumlarla heç də həmişə ortaq məxrəcə gəlmək olmur. Bu gün müştərək bir işə başlayacaqsınızsa, o zaman əvvəlcədən başçının kim olacağını təyin etmək lazımdır.

Şir - kommersiya baxımından əla gündür. Bağladığınız sövdələr böyük gəlir vəd edir, gözləmədiyiniz yerdən də iri məbləğdə pul ala bilərsiniz. Peşəkar nüfuzunuz artır. Sizin rəyinizi daha yüksək vəzifə tutan insanlar da dinləyirlər.

Səfərlər və səyahətlər üçün münasib gündür - həm iş məsələlərini həll edə, həm də əylənə bilərsiniz. Sizi intuisiyanız idarə edir və çox hallarda o haqlıdır. Günün ikinci yarısı həm dostlarla, həm də sevgilinizlə görüş üçün əladır.

Qız - işgüzar ünsiyyət üçün əla gündür: görüşlər məhz siz istəyən kimi keçir. Yeni layihələr üzərində işə başlamaq olar, uğuru çox gözləmək lazım gəlməyəcək. İş yerini dəyişmək, yeni vəzifə başına keçmək üçün uğurlu gündür. İşdə məhəbbət macərasının başlanması da mümkündür.

Yaradıcılığa maraq artır. Teatra, konsertə, sərgi salonuna gedin. Yaradıcı potensialınız yüksək olsa da, bunu haraya yönəltməyi bəzən bilmirsiniz. Yaşlı qohumların məsləhəti yerinə düşəcək.

Tərəzi - ünsiyyət üçün xoş gündür, xeyli görüş və söhbət gözlənilir. Təəssüf ki, xoşəgəlməz insanlarla da görüş qaçılmazdır, amma siz pis təsir altına düşməyəcək, özünüzü idarə etməyə imkan verməyəcəksiniz. Dediyinizin üstündə durun, amma kimsənin sizi qəddarlıqda və aqressivlikdə günahlandırmasına şərait yaratmayın.

Yaxınlarınızla nəzakətli olun, sərt iradlardan, başqalarını incidəcək zarafatlardan çəkinin. Əzizlərinizlə aranızda fikir ayrılıqları yaranır, ancaq bir qədər özünüzə əziyyət versəniz, ailədə sakitliyi qoruyub saxlaya bilərsiniz.

Əqrəb - gün sakit keçir. Tələsmədən, vurnuxmadan problemləri bir-bir həll edir, başqalarına nümunə göstərirsiniz. Peşəkar mövqelərinizi möhkəmləndirə, yeni tərəfdaşlar tapa bilərsiniz. Tanışlıqlar hər cəhətdən faydalıdır. Maraqlı iş təklifləri almağınız mümkündür.

Pul da ala bilərsiniz: lazımi vaxtda lazımi yerdə ola bilsəniz, onun qədəri xeyli çox ola bilər. Şəxsi problemlərin həllinə tez nail olacaqsınız, çünki emosiyalara qapılmayaraq sağlam düşüncəyə arxalanırsınız.

Oxatan - enerji və gücünüzün artdığını hiss edirsiniz. Özünüzə inamınız çoxalır. Bir qədər əvvəl mümkünsüz görünən bəzi planlarınızı gerçəkləşdirməyə nail olursunuz. Əvvəllər dil tapa bilmədiyiniz insanlar da sizə yardım edirlər. Rəhbərliklə, nüfuzlu şəxslərlə münasibətləriniz yaxşılaşır.

Sahibkarlıq fəaliyyəti, biznesdə istənilən başlanğıc üçün əla gündür. Əgər özünüzü itirməyib vaxtında təşəbbüs göstərsəniz, sevgidə də bəxtiniz gətirəcək. İri alış-veriş, bədxərclik məsləhət deyil.

Oğlaq - qətiyyətli, enerjilisiniz, sözü üzə deyirsiniz - bu, böyük uğur vəd etsə də, ətrafınızdakılarla münasibətlərinizi ciddi surətdə korlaya bilər. Tənqidi iradlardan çəkinin.

İdman və aktiv istirahət etməyə çalışın. Səfərlər pis keçməyəcək. Vacib görüşləri günün ikinci yarısına təyin edin: bu dövr sizinçün ən münasib vaxtdır. Yaxın adamınız xoş sürprizlə sizi sevindirəcək.

Dolça - səliqə və ciddilik tələb edən xırda işlərlə məşğul olun. Vaxtınızı düzgün bölüşdürür, gücünüzü lazım olmayan işlərə sərf etmirsiniz. Alış-veriş uğurlu olacaq. Yarımçıq qalmış bəzi məsələləri həll etməyiniz tələb oluna bilər.

Dövlət orqanlarının nümayəndələri ilə ünsiyyət, sənədlərin hazırlanması rahat olacaq. Axşam dostlarla, yaxud sevgilinizlə görüş təyin edə bilərsiniz. Evə yaxın olmağa çalışın, planlaşdırılmamış səfərlərdən imtina edin.

Balıqlar - yaradıcı potensialınız çox yüksəkdir. Onun sayəsində boz bir günü qeyri-adi və unudulmaz edə biləcəksiniz. Planlarınızı gerçəkləşdirə biləcəksiniz. Bunlardan azacıq kənara çıxmağınızın da sizə yalnız xeyri dəyəcək. Elm və ictimai fəaliyyətlə məşğul olanlar üçün gün çox uğurludur.

Pul ala bilərsiniz. Onları düzgün idarə edirsiniz: perspektivli layihələrə yatırır, uğurlu alış-veriş edirsiniz.

