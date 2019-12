Mingəçevirdə minik avtomobili qəzaya düşüb.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, idarəetməni itirən "Hyundai" markalı avtomobil aşıb.

Qəza zamanı xəsarət alan Vüqar Abdullayev xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.