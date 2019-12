Səudiyyə Ərəbistanı "mükafat və cəza" yanaşmasını istifadə edir

Səudiyyə Ərəbistanı digər OPEC üzvlərini neft qiymətlərini qorumağa razı salmaq üçün "mükafat və cəza" yanaşmasını istifadə edir.

Səudiyyə Ərəbistanının yeni Neft naziri Şahzadə Əbdüləziz bin Salman vəzifəyə gəlməsindən bu yana ilk dəfə OPEC yığıncağına qatılıb. Yığıncaq bu gün Vyanada başlayıb.

OPEC-in əsas gücü Səudiyyə Ərəbistanı, Cümə axşamı günü keçirilən nazirlər səviyyəsindəki yığıncaqda digər üzvləri qiymətləri müdafiə etməyə razı salmaq üçün "mükafat və cəza" yanaşmasını istifadə edib.

Milli.Az marja.az-a istinadən bildirir ki, OPEC nümayəndələrindən əldə edilmiş məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanı, digər ölkələrin istehsalın azaldılması kvotalarına əməl etməməyi davam etdirmələri vəziyyətində istehsalını artırmağa istəklidir. İstehsalın azaldılması razılaşmasındakı kvotalara əməl edilməsi vəziyyətində isə, mükafat, Səudiyyə Ərəbistanının hasilatın daha çox azaldılmasına liderlik etməsi olacaq.

Hasilatın gündəlik 1,2 milyon barel azaldılması razılaşmasına ən çox İraq əməl etməyib.

Digər bir məlumata görə, 2020-ci ilin Mart ayında başa çatacaq mövcud planın (hasilatın gündəlik 1,2 milyon barel azaldılması) gələn ilin sonuna qədər uzadılması müzakirə edilir.

Hasilatın azaldılması müqaviləsi ilə, müqaviləyə qoşulmuş hər bir ölkə üçün gündəlik hasilatını azaldılması miqdarı (kvota) müyyən edilib.

OPEC-in bugünkü iclasında əsas mövzu "mövcud istehsalın azaldılması razılaşmasının müddətini uzatmaq və ya istehsalı daha çox azaltmaq"dır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.